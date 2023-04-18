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Вчера, 11:23

Центробанк заявил о снижении годовой инфляции в России до 3,15%

УрБК, Москва, 19.04.2023. Годовая инфляция в России снизилась до 3,15%. Об этом рассказали специалисты департамента исследований и прогнозирования Центробанка, сообщает ТАСС.

«В марте инфляция замедлилась до 3,5% преимущественно за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года. Он продолжает сказываться — к 10 апреля оценка годовой инфляции понизилась до 3,15%», — говорится в документе.

При этом специалисты отмечают, что в ближайшие месяцы этот показатель вновь будет расти из-за повышения производителями цен на потребительские товары.

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