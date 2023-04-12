Администрация Екатеринбурга планирует подписать на «Иннопроме» 14 соглашений о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Администрация Екатеринбурга планирует подписать 14 соглашений о сотрудничестве в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



Администрация города будет участвовать в выставке на едином стенде Свердловской области. В рамках выставки здесь пройдут панельные сессии, экспертные дискуссии, круглые столы, а также состоятся церемония награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик 2022 года» и презентация культурной программы, посвященной празднованию 300-летия уральской столицы.



Напомним, что «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.