Администрация Екатеринбурга планирует подписать на «Иннопроме» 14 соглашений о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Администрация Екатеринбурга планирует подписать 14 соглашений о сотрудничестве в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Администрация города будет участвовать в выставке на едином стенде Свердловской области. В рамках выставки здесь пройдут панельные сессии, экспертные дискуссии, круглые столы, а также состоятся церемония награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик 2022 года» и презентация культурной программы, посвященной празднованию 300-летия уральской столицы.
Напомним, что «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.
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