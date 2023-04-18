Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 3 коп., до 81,60 руб., евро — на 9 коп., до 89,57 руб.