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Вчера, 09:19

Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 3 коп., до 81,60 руб., евро — на 9 коп., до 89,57 руб.

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