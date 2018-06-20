Екатеринбургский «Торговый дом «ФТК» получил предупреждение от ФАС за установку необоснованных цен на пропант

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому ООО «Торговый дом «ФТК» за установку необоснованных цен на пропант. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС установила, что «Торговый дом «ФТК» занимает доминирующее положение на рынке магнезиально-кварцевого пропанта. Этот материал применяется в нефтедобывающей промышленности, и его стоимость влияет на расходы при разработке месторождений природных ресурсов.
По мнению антимонопольного ведомства, «Торговый дом «ФТК» для разных компаний предлагал свой товар за разную стоимость. Это противоречит закону о защите конкуренции. В связи с этим ФАС выдала предупреждение об устранении нарушений в течение 60 дней. Неисполнение требования повлечет за собой возбуждение антимонопольного дела.
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