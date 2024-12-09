ФАС выдала предупреждение челябинскому оператору в сфере обращения с ТКО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в действиях маркетплейса Ozon признаки нарушения Закона «О ...26.04.2024 ФАС России нашла в действиях маркетплейса Ozon признаки нарушения антимонопольного законодательства
УрБК, Москва, 26.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела в действиях маркетплейса Ozon ...18.04.2023 Екатеринбургский «Торговый дом «ФТК» получил предупреждение от ФАС за установку необоснованных цен на пропант
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому ...22.03.2019 ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на обращение с ТКО в Свердловской области
УрБК, Москва, 22.03.2019. Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке экономической обоснованности тарифов ...12.01.2017 ФАС России за неуместный прогноз выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ РФ
УрБК, Москва, 12.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение заместителю ...