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09.12.2024

ФАС выдала предупреждение челябинскому оператору в сфере обращения с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО «Спецсервис» (регулирует обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кыштымского кластера) за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

После изучения типовых договоров, размещенных на официальном сайте оператора, ведомство установило, что они могут привести к навязыванию клиентам невыгодных условий в сфере обращения с ТКО.

«Если предупреждение не будет исполнено в течение 30 дней с момента получения, ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно Закону о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В совокупности ведомство уже выдало 18 предупреждений регоператорам ТКО в 12 регионах.
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