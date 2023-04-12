Загрузка гостиниц Екатеринбурга в год 300-летия ожидается на уровне 68%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В 2023 году коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга ожидается на уровне 68% против 62% в прошлом году. Причиной этому станут праздничные мероприятия в честь 300-летия, рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения города Максим Афанасьев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спикер уточнил, что сейчас в Екатеринбурге представлены 128 гостиниц. Из них 118 уже прошли классификацию.
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Городские власти обсудили с представителями туристической сферы вопросы развития ...13.03.2020 По итогам 2019 года уровень загрузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга составил 58%
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УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 126 гостиниц — загрузка их номерного ...02.12.2019 Загрузка номерного фонда гостиниц в Екатеринбурге за 9 месяцев составила 64%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Загрузка номерного фонда гостиниц в Екатеринбурге за девять месяцев 2019 года составила ...19.01.2015 В 2015 году загрузка номерного фонда гостиниц Екатеринбурга прогнозируется на уровне 60%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2015. В Екатеринбурге с 2009 года коэффициент загрузки номерного фонда отелей и гостиниц не ...