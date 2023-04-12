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Загрузка гостиниц Екатеринбурга в год 300-летия ожидается на уровне 68%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В 2023 году коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга ожидается на уровне 68% против 62% в прошлом году. Причиной этому станут праздничные мероприятия в честь 300-летия, рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения города Максим Афанасьев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спикер уточнил, что сейчас в Екатеринбурге представлены 128 гостиниц. Из них 118 уже прошли классификацию.

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