Загрузка гостиниц Екатеринбурга в год 300-летия ожидается на уровне 68%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В 2023 году коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга ожидается на уровне 68% против 62% в прошлом году. Причиной этому станут праздничные мероприятия в честь 300-летия, рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения города Максим Афанасьев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Спикер уточнил, что сейчас в Екатеринбурге представлены 128 гостиниц. Из них 118 уже прошли классификацию.