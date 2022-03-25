Индекс Мосбиржи впервые с апреля 2022 года превысил 2600 пунктов

УрБК, Москва, 18.04.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 607 пунктов. Впервые с апреля 2022 года этот показатель преодолел отметку в 2,6 тыс. пунктов. Кроме того, он обновил годовой максимум, сообщает «БКС Экспресс».



«Это стандартный признак сильного тренда. С коррекцией или без, но потенциал для подъема в рамках текущей фазы еще есть. В частности, как уже отмечали в прошлых обзорах, следующие среднесрочные ориентиры по индексу сместились к 2680-2740 п.», — говорится в сообщении.