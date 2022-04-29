Банк России ожидает снижение темпов годовой инфляции в апреле

УрБК, Москва, 18.04.2023. Банк России ожидает, что годовая инфляция замедлится в апреле, но будет повышаться в последующие месяцы. Об этом сообщает «Прайм».



«В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться», — говорится в сообщении регулятора.



Напомним, что регулятор по базовому сценарию ожидает годовую инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. К значению в 4% она должна будет вернуться в 2024 году.