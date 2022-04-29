УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:22

Банк России ожидает снижение темпов годовой инфляции в апреле

УрБК, Москва, 18.04.2023. Банк России ожидает, что годовая инфляция замедлится в апреле, но будет повышаться в последующие месяцы. Об этом сообщает «Прайм».

«В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что регулятор по базовому сценарию ожидает годовую инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. К значению в 4% она должна будет вернуться в 2024 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.04.2022 Банк России ожидает снижения ВВП страны в 2022 году на 8-10%

УрБК, Москва, 29.04.2022. Банк России ожидает, что в 2022 году ВВП России сократится на 8-10%. Снижение будет в ...

10.08.2018 Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в России в августе до 3%

УрБК, Москва, 10.08.2018. ЦБ РФ ожидает ускорения годовой инфляции в августе до 2,8-3% с 2,5% в июле, сообщается в ...

19.05.2017 Центробанк ожидает повышения цен на продукты в ближайшие месяцы

УрБК, Москва, 19.05.2017. Согласно прогнозам Банки России, в ближайшие месяцы цены на продукты могут вырасти. Об этом ...

04.08.2016 Центробанк прогнозирует годовую инфляцию по итогам июля на уровне 7,3%

УрБК, Москва, 04.08.2016. Банк России ожидает годовую инфляцию по итогам июля в 7,3% с дальнейшим понижением до 5-6% к ...

13.10.2014 Минэкономразвития РФ ожидает в декабре 2014 снижения годовой инфляции

УрБК, Москва, 13.10.2014. Министерство экономического развития РФ ожидает снижения годовой инфляции в декабре 2014 ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18