Банк России ожидает снижение темпов годовой инфляции в апреле

УрБК, Москва, 18.04.2023. Банк России ожидает, что годовая инфляция замедлится в апреле, но будет повышаться в последующие месяцы. Об этом сообщает «Прайм».
«В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться», — говорится в сообщении регулятора.
Напомним, что регулятор по базовому сценарию ожидает годовую инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%. К значению в 4% она должна будет вернуться в 2024 году.
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