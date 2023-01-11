Проект ММК и TrueConf удостоился награды в номинации «Лучшие проекты в промышленности» на выставке «Связь-2023»

УрБК, Магнитогорск, 18.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и компания TrueConf заняли третье место в номинации «Лучшие проекты в промышленности» за проект по импортозамещению системы видео-конференц-связи и запуск защищенного «облака» для корпоративной связи на конкурсе «Связь-2023».



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, конкурс «Связь-2023» в этом году впервые проходил в рамках одноименной выставки. Наградами были отмечены лучшие практики в области импортозамещения в сфере телекоммуникаций и лучшие кейсы перехода компаний на российские технологии.



Отмечается, что частное облако ВКС на базе системы TrueConf Enterprise было запущено на ММК для бесперебойных корпоративных коммуникаций и видео-конференц-связи. С помощью отечественного решения руководители различных уровней, работники инженерных отделов, бухгалтерии и делопроизводства, специалисты ИТ и другие сотрудники ПАО «?ММК» проводят рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видеовстречи и онлайн-мероприятия.



Внедрение системы велось специалистами «ММК-Информсервис» совместно с инженерами подрядчика. Она работает на защищенном протоколе связи компании TrueConf и не зависит от рисков блокировок со стороны зарубежных ИТ-компаний и провайдеров.



По словам главного специалиста по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадима Феоктистова, основным преимуществом системы TrueConf Enterprise является высокий уровень безопасности и защищенности коммуникаций, который необходим для самых разных подразделений ММК. Он отметил, что платформа зарекомендовала себя как динамично развивающийся инструмент с удобным интерфейсом и широким выбором технических возможностей для ежедневной совместной работы в удаленном режиме.