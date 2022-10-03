На ММК замещают зарубежные программы видеосовещаний

УрБК, Магнитогорск, 11.01.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в рамках цифровой трансформации развернул российскую систему видео-конференц-связи TrueConf Enterprise, заменившую платформы зарубежных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Сегодня на предприятиях Группы ПАО «ММК» свыше 7 тыс. сотрудников необходим сервис видео-конференц-связи для построения эффективного рабочего процесса, решения экономических, производственных и логистических задач», — отметили специалисты металлургической компании.
По их словам, специальное ВКС-решение для крупных предприятий TrueConf Enterprise объединило несколько тысяч сотрудников компании в 60 обществах на территории России и за рубежом. Такая система предоставляет защищенное облако видео-конференц-связи. Оно работает в периметре предприятия и полностью контролируется специалистами ММК.
«Для руководства и сотрудников Группы компаний ПАО «ММК» видео-конференц-связь является востребованным видом дистанционной коммуникации. Мы выбрали российскую платформу, которая обеспечивает нам безопасность, защищенность и стабильность работы ВКС. Платформа стала надежным инструментом для проведения ежедневных онлайн-совещаний и презентаций, а ее функционал и интерфейс учитывают наши потребности», — сообщил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.
Так, на данный момент в системе TrueConf ПАО «ММК» проводит более 1 тыс. 500 видеоконференций в месяц. В их числе — рабочие совещания и собрания, вебинары, презентации, видеовстречи с госструктурами и заказчиками, официальные онлайн-мероприятия внутри предприятия и публичные конференции с приглашенными гостями.
В используемой на ММК ВКС-системе поддерживается единая авторизация с возможностью быстрого подключения новых пользователей в филиалах и на головном предприятии. Для оповещения о запланированных видеоконференциях и важных событиях она будет интегрирована с корпоративной почтовой службой. В будущем к системе TrueConf Enterprise планируется подключить и телефонию. Это позволит принимать участие в конференциях и совершать звонки непосредственно с мобильных и стационарных телефонов.
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