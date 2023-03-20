Средняя стоимость частных домов в Челябинске за два года выросла почти на 50%

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За два года этот показатель вырос на 59% (в апреле 2021 года — 3,9 млн руб.), за год — на 16% (в апреле2022 года — 5 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Кроме этого, в исследовании указано, насколько индивидуальные дома дороже квартир на первичном и вторичном рынках жилья. Так, Челябинске, стоимость частных домов на 41% выше квартир в новостройках и на 40% — на «вторичке».



Отметим, что средняя стоимость частного дома превышает цену квартиры в новостройках и на вторичном рынке только в половине городов-миллионников. Помимо Челябинска, к ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара.