Средняя стоимость частных домов в Челябинске за два года выросла почти на 50%

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За два года этот показатель вырос на 59% (в апреле 2021 года — 3,9 млн руб.), за год — на 16% (в апреле2022 года — 5 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
Кроме этого, в исследовании указано, насколько индивидуальные дома дороже квартир на первичном и вторичном рынках жилья. Так, Челябинске, стоимость частных домов на 41% выше квартир в новостройках и на 40% — на «вторичке».
Отметим, что средняя стоимость частного дома превышает цену квартиры в новостройках и на вторичном рынке только в половине городов-миллионников. Помимо Челябинска, к ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара.
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,7 млн ...20.03.2023 Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске за год снизился на 31%
УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинске спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 31%. В целом по ...14.03.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» студий на вторичном рынке жилья за четыре года выросла на 81,8%
УрБК, Челябинск, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Челябинска составляет ...29.03.2021 Средняя стоимость квартир в свердловских новостройках за год выросла на 12,5 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По итогам IV квартала 2020 года средняя цена квартир на первичном рынке жилья ...22.03.2021 Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за месяц снизилась на 5%
УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Средняя стоимость новостроек в Челябинске в марте 2021 года составила 52,9 тыс. руб. Об ...