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Более 40 тыс. свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Более 40 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании, посвященном выбору объектов для благоустройства в 2024 году, сообщает департамент информационной политики региона.

Голосование проходит до 31 мая в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В опросе участвуют общественные пространства Екатеринбурга и других уральских муниципалитетов.

«Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов», — прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев.

Отдать свой голос можно на странице проекта. Также можно проголосовать с помощью волонтеров, которые работают в парках и крупных торговых центрах.

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