В Екатеринбурге строится 3,3 млн кв. метров жилой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге в стадии строительства находится 3,3 млн кв. м. жилья. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин.
«К продаже на первичном рынке жилья девелоперами предлагается 23 тыс. 500 квартир, что на 90% больше, чем годом ранее. В строящихся и сданных в эксплуатацию новостройках остаются непроданными 48 тыс. 700 квартир. Это на 30% больше, чем в марте 2022 года», — отметил С. Меньшенин.
«В структуре нереализованных квартир в домах-новостройках 7% объектов сданы в эксплуатацию, 12% находятся на стадии внутренней отделки, 35% — на этапе монтажа коробки, 46% — на этапе монтажа фундамента», — добавляет Сергей Меньшенин.
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