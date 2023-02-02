Российский рынок за год покинули 211 западных компаний

УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем ...

За 2022 год производство легковых автомобилей в России снизилось на 67%

УрБК, Москва, 15.09.2022. В 2023 году российские власти выделят на льготные автокредиты и лизинговые программы около 10 ...

Объем господдержки авторынка РФ в 2023 году сократится из-за низких поступлений от утильсбора

Доля страховых компаний в РФ, которые будут наращивать сборы премий в 2019 году, может увеличиться до 64-68% рынка

УрБК, Москва, 29.03.2019. Доля страховых компаний в РФ, которые будут наращивать сборы премий в 2019 году, может ...