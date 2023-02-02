Российский рынок за год покинули 211 западных компаний

УрБК, Москва, 17.04.2023. Большинство западных компаний, которые ранее анонсировали уход с российского рынка, продолжают работать в РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на американскую газету The Washington Post.
Из 468 иностранных предприятий, объявивших о скором уходе из России, в действительности покинули рынок РФ лишь 211.
Аналитики отмечают, что к ноябрю 2022 года только 9% западных компаний, которые имеют «дочки» в России, реализовали планы по уходу из страны.
«Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли», — отмечают авторы статьи.
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