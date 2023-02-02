УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:57

Российский рынок за год покинули 211 западных компаний

УрБК, Москва, 17.04.2023. Большинство западных компаний, которые ранее анонсировали уход с российского рынка, продолжают работать в РФ. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Из 468 иностранных предприятий, объявивших о скором уходе из России, в действительности покинули рынок РФ лишь 211.

Аналитики отмечают, что к ноябрю 2022 года только 9% западных компаний, которые имеют «дочки» в России, реализовали планы по уходу из страны.

«Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли», — отмечают авторы статьи.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.02.2023 За 2022 год производство легковых автомобилей в России снизилось на 67%

УрБК, Москва, 02.02.2023. За 2022 год в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше, чем ...

15.09.2022 Объем господдержки авторынка РФ в 2023 году сократится из-за низких поступлений от утильсбора

УрБК, Москва, 15.09.2022. В 2023 году российские власти выделят на льготные автокредиты и лизинговые программы около 10 ...

29.03.2019 Доля страховых компаний в РФ, которые будут наращивать сборы премий в 2019 году, может увеличиться до 64-68% рынка

УрБК, Москва, 29.03.2019. Доля страховых компаний в РФ, которые будут наращивать сборы премий в 2019 году, может ...

26.05.2016 Аналитики правительства РФ отмечают ослабление конкуренции на российских рынках

УрБК, Москва, 26.05.2016. Аналитический центр при правительстве РФ исследовал состояние конкурентной среды на ...

19.01.2016 В 2015 году рынок логистики в России покинула часть средних и малых компаний

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В 2015 году логистический рынок России потерял значительное количество средних и малых ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18