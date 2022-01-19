Уральские таможенники напомнили о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 1 тыс. евро

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении до 1 октября 2023 года стоимостных и весовых норм на товары для личного пользования, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Физические лица могут перемещать в сопровождаемом и несопровождаемом багаже любым транспортом, за исключением воздушного, товары весом до 31 кг и стоимостью до 1000 евро. Такие квоты будут действовать и на товары, пересылаемые физическими лицами в международных почтовых отправлениях», — говорится в сообщении.
При нарушении указанных в законе квот физические лица должны внести таможенные платежи за превышенные весовые или стоимостные нормы.
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