В Екатеринбурге таможенники при досмотре обнаружили незадекларированные виниловые пластинки из Германии

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане пассажира рейса Наманган — ...02.08.2023 В Екатеринбурге таможенники задержали 384 пары незадекларированных кроссовок из Китая
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни задержали партию ...17.04.2023 Уральские таможенники напомнили о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 1 тыс. евро
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении до 1 октября 2023 ...31.05.2019 В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Таможенники аэропорта Кольцово при контроле рейса Екатеринбург — Ташкент обнаружили в ...13.05.2019 Таможенники изъяли почти 2 тыс. незадекларированных молочных коктейлей в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. Пресечен незаконный вывоз партии молочных продуктов из Екатеринбурга в Китай, сообщает ...