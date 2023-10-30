В Екатеринбурге таможенники при досмотре обнаружили незадекларированные виниловые пластинки из Германии

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Екатеринбурге таможенники обнаружили восемь незадекларированных виниловых пластинок в семикилограммовой посылке из Германии. В отношении получателя почтового отправления возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В декларации отправитель указал, что везет коллекцию виниловых пластинок стоимостью около 260 евро. При досмотре почтового отправления таможенники насчитали 8 незадекларированных музыкальных альбомов. С 1 апреля 2024 года в международных почтовых отправлениях беспошлинно разрешено пересылать товары для личного пользования весом не более 31 кг и стоимостью 200 евро», — пояснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.



Он также напомнил, что при превышении указанных норм получателям необходимо уплатить налоги по единой ставке в размере 15% от стоимости, но не менее двух евро за 1 кг веса.