В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...13.06.2019 Таможенники обнаружили в багаже пассажиров аэропорта Кольцово запчасти для хлебопечей
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Таможенники в аэропорту Кольцово обнаружили в багаже пассажиров рейса из Средней Азии ...31.05.2019 В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Таможенники аэропорта Кольцово при контроле рейса Екатеринбург — Ташкент обнаружили в ...28.03.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку — Екатеринбург 6 кг табака для кальяна
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2019. Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку — ...24.01.2019 Кольцовские таможенники задержали пассажира с прибором для снятия отпечатков пальцев в багаже
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. Кольцовские таможенники в «зеленом коридоре» задержали пассажира рейса Ташкент — ...