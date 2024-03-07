В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — Екатеринбург 300 шампуров и 40 пакетов со специями общим весом 18 кг. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Мужчина рассказал, что планировал использовать шампуры и специи на кухне одного из ресторанов Екатеринбурга, где он работает поваром. О правилах декларирования и уплаты таможенных платежей он не знал.В отношение мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».