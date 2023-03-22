Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро вырос на 16 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 17,13 коп., до 81,50 руб., евро вырос на 16,02 коп., до 90,16 руб.
УрБК, Москва, 14.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2023 года. Курс долл. ...Вчера, 09:24 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 13.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2023 года. Курс долл. ...22.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро вырос на 16 коп.
УрБК, Москва, 22.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 марта 2023 года. Курс долл. ...07.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро вырос на 31 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2023 года. Курс долл. ...08.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро снизился на 13 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 февраля 2023 года. Курс долл. ...