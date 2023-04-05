В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов за два года выросла на 32%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,7 млн руб. За два года этот показатель вырос на 32% (в апреле 2021 года — 4,3 млн руб.), за год — на 3% (в апреле 2022 года — 5,5 млн руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
Также в исследовании указано, насколько квартиры на первичном и вторичном рынках жилья дороже индивидуальных домов. В Екатеринбурге, в частности, стоимость квартир в новостройках на 6% превышает цену частных домов, жилья на «вторичке» — на 11%.
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