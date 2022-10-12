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Стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске выросла на 3,6%

УрБК, Челябинск, 14.04.2023. В Челябинске аренда однокомнатных квартир за I квартал этого года подорожала на 3,6% (до 15 тыс. 385 руб. в месяц). Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Челябинске, напротив, снизилась — на 1,5%, до 20 тыс. 406 руб. в месяц. Съем трехкомнатных квартир стал дороже — на 3,4%, до 28 тыс. 768 руб. в месяц.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, рынок аренды в целом демонстрирует устойчивость. Он отмечает, что в периоды застоя в сегменте продажи квартир, когда люди откладывают решение о покупке, они принимают решение снимать квартиру, что поддерживает спрос.

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