В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение по улице Шаманова в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования ...

В Екатеринбурге почти на месяц изменится маршрут автобуса № 54

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...

В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроют движение на участке улицы Вильгельма де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге с 29 марта по 23 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...

В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...

В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

В Екатеринбурге с 12 до 26 ноября 2022 года будет закрыто движение по улице Павла Шаманова

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. В Екатеринбурге строители закроют для проезда участок дороги на дублере нечетной ...