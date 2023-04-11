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В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение по улице Шаманова в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыта для проезда улица Шаманова от дома № 21 до улицы Вильгельма де Геннина. Перекрытия связаны со строительством трамвайной ветки в Академический район, сообщает пресс-служба УК «Академическое».

Для объезда автомобилистам предлагается планировать маршруты через улицы Мехренцева, Краснолесья или проспект Академика Сахарова. Также из-за перекрытия улицы Шаманова на время будет изменен маршрут автобуса № 54 «Синие Камни — Краснолесье».

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