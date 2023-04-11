В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение по улице Шаманова в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыта для проезда улица Шаманова от дома № 21 до улицы Вильгельма де Геннина. Перекрытия связаны со строительством трамвайной ветки в Академический район, сообщает пресс-служба УК «Академическое».
Для объезда автомобилистам предлагается планировать маршруты через улицы Мехренцева, Краснолесья или проспект Академика Сахарова. Также из-за перекрытия улицы Шаманова на время будет изменен маршрут автобуса № 54 «Синие Камни — Краснолесье».
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования ...30.03.2023 В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроют движение на участке улицы Вильгельма де Геннина
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...17.03.2023 В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге с 29 марта по 23 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...14.10.2022 В Екатеринбурге с 12 до 26 ноября 2022 года будет закрыто движение по улице Павла Шаманова
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. В Екатеринбурге строители закроют для проезда участок дороги на дублере нечетной ...