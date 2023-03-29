УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:03

На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем вышли 500 рабочих и 184 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 500 сотрудников коммунальных служб, задействовали 184 единицы спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на дорогах трудились 67 дорожных рабочих и 102 единицы техники. На обработку улично-дорожной сети было израсходовано 82 т противогололедных материалов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2023 Днем 29 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 503 рабочих и 192 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...

01.03.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, ...

28.02.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 463 рабочих и 207 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 207 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...

21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

27.09.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от наледи вышли 369 рабочих и 122 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 369 сотрудников коммунальных служб и 122 ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска17.03.2023В Свердловской области планируют разрешить промышленникам заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне
Архив новостей
Апрель 2023 (338)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18