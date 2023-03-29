На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем вышли 500 рабочих и 184 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 500 сотрудников коммунальных служб, задействовали 184 единицы спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. За прошедшие сутки на дорогах трудились 67 дорожных рабочих и 102 единицы техники. На обработку улично-дорожной сети было израсходовано 82 т противогололедных материалов.

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