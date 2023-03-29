На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем вышли 500 рабочих и 184 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 500 сотрудников коммунальных служб, задействовали 184 единицы спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За прошедшие сутки на дорогах трудились 67 дорожных рабочих и 102 единицы техники. На обработку улично-дорожной сети было израсходовано 82 т противогололедных материалов.
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...01.03.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, ...28.02.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 463 рабочих и 207 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 207 спецмашин и 463 сотрудника коммунальных ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...27.09.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от наледи вышли 369 рабочих и 122 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 369 сотрудников коммунальных служб и 122 ...