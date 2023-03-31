На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем выйдут 519 рабочих и 188 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 519 сотрудников коммунальных служб, задействовали 188 единиц спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава города Алексей Орлов поставил задачу коммунальным службам уделить особое внимание очистке улиц в отдаленных районах Екатеринбурга.
«Жители уже отметили хорошо проделанную работу по уборке центра уральской столицы — многие отмечают, что гулять тут стало приятно. Однако нельзя забывать о спальных районах и отдаленных территориях: оценка горожан складывается из общей картины. Мы взяли хороший темп по уборке в этом году, и сбавлять его нельзя. Погода нам благоволит, у нас есть люди и техника — Екатеринбург должен быть чистым», — отметил он.
За прошедшие сутки на дорогах трудились 597 дорожных рабочих и 295 единиц техники. На полигоны было вывезено 180 т грязи и 102 т мусора.
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