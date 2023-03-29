На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 466 рабочих и 205 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 466 работников коммунальных служб, а также 205 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рекомендовал во время уборки уделить внимание очистке остановок общественного транспорта от грязи и рекламных объявлений.



За прошедшие сутки для уборки улиц города задействовали 511 рабочих и 280 единиц техники. На полигоны было вывезено более 281 т грязи и 107 т мусора.