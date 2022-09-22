Импорт алкоголя в Россию за год вырос на 23%

УрБК, Москва, 14.04.2023. По итогам первых двух месяцев 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В частности, поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л.
Отмечается, что объем импорта всех алкогольных напитков в январе-феврале этого года стал максимальным для этого периода как минимум за последние пять лет.
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