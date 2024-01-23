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Продажи коньяка в РФ за первые два месяца 2024 года выросли почти на 10%

УрБК, Москва, 18.03.2024. В России за первые два месяца 2024 года розничные продажи коньяка увеличились на 9,3% год к году. Общий объем проданного напитка в январе и феврале составил 2,37 млн дал, сообщает ТАСС.

Продажи игристых вин за тот же период выросли на 10,9% и составили 3,45 млн дал, водки — на 1,2% (до 12,12 млн дал), виноградных вин — на 3,7% (до 8,43 млн дал), ликеров — на 15,3% (до 188,3 тыс. дал).

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за первые два месяца текущего года выросли на 4,7% и составили 36,49 млн дал.
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