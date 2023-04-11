На трассе Екатеринбург — Тюмень восстановилось движение

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Ограничение на автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень для всех видов транспорта снято. Об этом сообщается на сайте ФГУП «Уралуправтодор».
Напомним, что ранее из-за скользкости на участке от 00 км до 16 км этой трассы действовал запрет на проезд для всех видов транспорта.
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Автодорогу Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью временно закрыли для всех видов ...11.04.2023 На трассе Екатеринбург — Тюмень введено ограничение скорости до 50 км/ч из-за задымления
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень отмечается задымление проезжей части. Для ...28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...16.07.2018 На участке трассы Екатеринбург — Тюмень на 4 дня ввели реверсивное движение
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. На участке трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень с 16 по 19 июля из-за ремонта путепровода ...