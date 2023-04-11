На трассе Екатеринбург — Тюмень восстановилось движение

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Ограничение на автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень для всех видов транспорта снято. Об этом сообщается на сайте ФГУП «Уралуправтодор».



Напомним, что ранее из-за скользкости на участке от 00 км до 16 км этой трассы действовал запрет на проезд для всех видов транспорта.