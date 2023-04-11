Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Автодорогу Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью временно закрыли для всех видов транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте ФГУП «Уралуправтодор».
Ограничение введено на участке от 00 км до 16 км с 07.30 по местному времени «до устранения зимней скользкости».
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень отмечается задымление проезжей части. Для ...28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...08.04.2020 Свердловская ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок в соседние регионы
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендовало водителям отказаться от поездок ...06.02.2019 Из-за плохих погодных условий на Южном Урале введено ограничение движения на трассе А-310 в направлении Республики Казахстан
УрБК, Челябинск, 06.02.2019. 6 февраля 2019 года с 08.00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ...13.12.2017 В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге временно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте дирекции комплекса ...