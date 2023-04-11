Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Автодорогу Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью временно закрыли для всех видов транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте ФГУП «Уралуправтодор».



Ограничение введено на участке от 00 км до 16 км с 07.30 по местному времени «до устранения зимней скользкости».