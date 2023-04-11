УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:24

Трассу Екатеринбург — Тюмень временно перекрыли из-за погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Автодорогу Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью временно закрыли для всех видов транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщается на сайте ФГУП «Уралуправтодор».

Ограничение введено на участке от 00 км до 16 км с 07.30 по местному времени «до устранения зимней скользкости».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2023 На трассе Екатеринбург — Тюмень введено ограничение скорости до 50 км/ч из-за задымления

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. На автодороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень отмечается задымление проезжей части. Для ...

28.02.2023 «Уралуправтодор» предупредил об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на трассе Р-404

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. На автодороге Р-404 сегодня введено ограничение движения грузового и пассажирского ...

08.04.2020 Свердловская ГИБДД рекомендовала водителям отказаться от поездок в соседние регионы

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендовало водителям отказаться от поездок ...

06.02.2019 Из-за плохих погодных условий на Южном Урале введено ограничение движения на трассе А-310 в направлении Республики Казахстан

УрБК, Челябинск, 06.02.2019. 6 февраля 2019 года с 08.00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ...

13.12.2017 В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге временно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте дирекции комплекса ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска17.03.2023В Свердловской области планируют разрешить промышленникам заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне
Архив новостей
Апрель 2023 (338)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18