Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал юридические компании более чем на 600 тыс. рублей в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В 2022 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 208 письменных обращений граждан, связанных с действиями юридических компаний.
Как сообщает пресс-служба ведомства, большая часть жалоб содержала сведения о фактах оказания некачественных юридических услуг, введения в заблуждение относительно потребительских свойств услуги, отказе в удовлетворении гражданско-правовых требований (возврат денежных средств, перерасчет и другое).
По результатам проведенных надзорных мероприятий вынесено 28 постановлений о привлечении к административной ответственности. Сумма взысканных штрафов составила 603,5 тыс. руб.
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