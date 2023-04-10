Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал юридические компании более чем на 600 тыс. рублей в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По итогам 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 1 ...

В 2022 году суды удовлетворили иски свердловского Роспотребнадзора на 420 тыс. рублей к оказывающим платные медуслуги организациям

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В 2021 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 673 ...

Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. За 2020 год в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 113 ...

Число направленных в свердловский Роспотребнадзор жалоб на образовательные организации выросло на 57%

В 2014 году жители Свердловской области в два раза чаще стали жаловаться на услуги транспортных предприятий, сообщает ...

Свердловчане стали чаще жаловаться на услуги транспортных предприятий

В 2014 году жители Свердловской области в два раза чаще стали жаловаться на услуги транспортных предприятий

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2015. В 2014 году жители Свердловской области в два раза чаще стали жаловаться на услуги ...