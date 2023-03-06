В 2022 году суды удовлетворили иски свердловского Роспотребнадзора на 420 тыс. рублей к оказывающим платные медуслуги организациям

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По итогам 2022 года в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 1 тыс. 028 обращений граждан по вопросам оказания платных медицинских услуг. Это на 56% меньше, чем в предыдущем году (2 тыс. 357).



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, жалобы граждан были связаны с отказами организаций в удовлетворении гражданско-правовых требований (возмещение ущерба, перерасчет и прочие), ненадлежащим качеством услуг, нарушением сроков предоставления услуг, а также с ненадлежащим информированием об исполнителе и оказываемых услугах.



В рамках надзорной деятельности специалистами ведомства в 2022 году было подготовлено девять исковых заявлений, семь из которых судами удовлетворены на общую сумму 420 тыс. руб.