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В Челябинской области количество жалоб на банки в 2023 году сократилось на 17%

УрБК, Челябинск, 19.02.2024. В 2023 году жители Челябинской области обратились в Банк России с жалобами на банки, МФО и страховые организации немногим более 5 тыс. раз. По сравнению с 2022 годом количество жалоб сократилось на 17%. Об этом сообщает отделение Главного управления ЦБ РФ по Челябинской области.

Почти 55% (3 тыс.) жалоб были связаны с работой коммерческих банков. Жалоб на данные кредитно-финансовые организации в прошлом году стало меньше на 5%. В основном это произошло за счет обращений, связанных с санкциями, но в то же время увеличилось число жалоб на отказ в проведении операций, на блокировку счета и телефонных мошенников.

На долю МФО пришлось 15% от общего числа обращений. Но после марта 2022 года, когда основной объем обращений, связанных с возвратом просроченной задолженности, стал направляться в Федеральную службу судебных приставов, число подобных жалоб сократилось почти на 13%.

При этом, как отмечает регулятор, выросло число жалоб на кибермошенников.

На страховые организации пришлось 10% обращений, большая часть которых касалась оформления ОСАГО. В 2023 году их стало меньше в два раза.
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