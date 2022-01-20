«Россети Урал» направят 1 млрд рублей на повышение качества электроэнергии пригородных районов Екатеринбурга, Челябинска и Перми

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. На реализацию целевой программы по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей активно развивающихся пригородных районов Екатеринбурга, Челябинска и Перми компания «Россети Урал» в 2023 году направит около 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба организации.



По словам специалистов, программа предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры: установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих ТП, замену проводов на действующих линиях электропередачи 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный с увеличением сечения, строительство дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения проблемных территорий. Также — проведение анализа работы основного оборудования как в центрах питания, так и непосредственно в распределительных сетях.



«Финансирование на реализацию мероприятий по повышению качества электроэнергии выделяется из средств на реализацию инвестиционной программы, программы технического обслуживания и ремонтов компании», — говорится в сообщении.



В компании отмечают, что энергетики активно ведут работу по выявлению участков с отклонением от нормативных параметров качества электроэнергии. На всей территории присутствия специалисты регулярно проводят мероприятия по замеру основных показателей, отвечающих за стабильную работу объектов сетевой инфраструктуры. Данные консолидируются на основе самостоятельной диагностики, а также с учетом поступающих обращений клиентов. Кроме того, в компании большое внимание уделяется вопросам потенциального роста нагрузки на сеть, что особо актуально для динамично развивающихся территорий в пригородах региональных столиц.



Так, например, на повышение качества электроснабжения потребителей Челябинской области «Россети Урал» направят в 2023 году более 500 млн руб. в рамках инвестиционной программы. Работы по модернизации сетевой инфраструктуры пройдут в восьми муниципальных образованиях. Масштабные работы ожидаются на энергообъектах, которые обеспечивают электроэнергией жителей сел Кременкуль, Долгодеревенское, поселков Медиак, Мирный, Красное Поле, Вавиловец Сосновского района, деревни Круглое Красноармейского района и населенных пунктов Копейского городского округа.



Кроме того, на данных территориях идет интенсивное развитие жилищного строительства. До конца 2023 года энергетики увеличат установленную мощность на нескольких подстанциях: выполнят первый этап реконструкции ПС 110/10 кВ «Кременкуль» с установкой трансформатора на 16 МВА, а также реконструкцию ПС 35/10 кВ «Долгая» с установкой трансформатора 6,3 МВА. В 2025 году будут начаты работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Есаулка» с заменой трансформаторов на более мощные — 25 МВА.



Отмечается, что в текущем году специалисты филиала «Челябэнерго» выполнят мероприятия по оптимизации схемы электроснабжения деревни Круглое Красноармейского района. Энергетики установят 10 дополнительных КТП и построят ВЛ 0,4-10 кВ. В дальнейшем на данной территории запланирована реконструкция ПС 110/10 кВ «Бакалинская» с увеличением установленной мощности трансформатора.