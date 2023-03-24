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Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., евро вырос на 24 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 41,76 коп., до 81,67 руб., евро вырос на 24,36 коп., до 90,00 руб.

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