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В Качканаре возбуждено дело о хищении более 2 млн рублей бюджетных средств при реализации регионального проекта

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Прокуратура Качканара в ходе сопровождения реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выявила хищение более 2 млн руб. бюджетных средств. В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в октябре 2022 года МУ «Управление городского хозяйства» и индивидуальный предприниматель по итогам электронного аукциона заключили муниципальный контракт по сносу расселенных многоквартирных домов. Цена контракта составила 2 млн 100 тыс. руб. В стоимость также были включены траты по утилизации строительного мусора в размере 1 млн 400 тыс. руб. Работы были оплачены в полном объеме.

За период с ноября по декабрь 2022 года индивидуальный предприниматель специализированной организации предоставлял заказчику документы на прием отходов на полигон МБУ «Муниципальный заказчик». Затем, в декабре 2022 года, были подписаны акты о приемке выполненных работ по сносу расселенного многоквартирного жилого дома № 7 по улице Первомайская в Качканаре.

Однако во время проверки местная прокуратура обнаружила, что у МБУ «Муниципальный заказчик» не было соответствующего договора с предпринимателем на оказание услуг по размещению отходов.

Расследование находится на контроле ведомства.

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