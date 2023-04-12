Сотрудники Уральской авиалесоохраны ликвидировали лесной пожар в природном парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали лесной пожар в природном парке «Бажовские места». На заболоченной территории горела сухая трава, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.



Как стало известно, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.



«Борьбу с огнем вели более 20 человек. Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу. При прокладке минерализованной полосы снимается горючий верхний слой до земли, то есть до минерального слоя, который не горит. Глубина такой полосы составляет от 10 до 20 см, ширина — до 140 см», — сказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.



Добавим, что за прошедшие сутки на Среднем Урале действовало 14 лесных пожаров. Из них ликвидировано десять возгораний и еще три локализовано.