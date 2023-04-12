УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:04

Сотрудники Уральской авиалесоохраны ликвидировали лесной пожар в природном парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали лесной пожар в природном парке «Бажовские места». На заболоченной территории горела сухая трава, сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Как стало известно, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.

«Борьбу с огнем вели более 20 человек. Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу. При прокладке минерализованной полосы снимается горючий верхний слой до земли, то есть до минерального слоя, который не горит. Глубина такой полосы составляет от 10 до 20 см, ширина — до 140 см», — сказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Добавим, что за прошедшие сутки на Среднем Урале действовало 14 лесных пожаров. Из них ликвидировано десять возгораний и еще три локализовано.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2023 Специалисты Уральской авиалесоохраны продолжают тушить лесной пожар в природном парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Специалисты Уральской авиалесоохраны и сотрудники МЧС продолжают тушить лесной пожар в ...

10.04.2023 В Свердловской области за прошедшие выходные произошло 12 пожаров по вине местных жителей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области за прошедшие двое суток зафиксировано 12 лесных пожаров в ...

21.09.2022 Пожар у поселка Флюс в Свердловской области локализовали с помощью минерализованных полос

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. В Свердловской области удалось локализовать лесной пожар неподалеку от поселка Флюс на ...

08.10.2018 В Свердловской области отменены противопожарные режимы

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области отменены все противопожарные режимы, действующие в ...

01.06.2012 Пожар на севере Свердловской области, с которым боролись почти 5 суток, потушен

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2012. Почти пять суток специалисты спецучреждения по тушению лесных пожаров «Уральская база ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска17.03.2023В Свердловской области планируют разрешить промышленникам заключать специальные инвестиционные контракты на региональном уровне
Архив новостей
Апрель 2023 (304)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18