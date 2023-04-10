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Специалисты Уральской авиалесоохраны продолжают тушить лесной пожар в природном парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Специалисты Уральской авиалесоохраны и сотрудники МЧС продолжают тушить лесной пожар в природном парке «Бажовские места». Здесь на заболоченной территории горит сухая трава, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«С помощью специальной лесопожарной техники прокладывается минерализованная полоса, чтобы не допустить распространение огня. Угрозы населению и строениям нет, ситуация находится под контролем», — цитирует департамент директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина.

Всего же за прошедшие сутки на Среднем Урале действовало 14 лесных пожаров. Из них ликвидировано девять возгораний и еще три локализовано. Для тушения огня было задействовано более 140 человек и специальная техника.

Напомним, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил введение в регионе с 15 апреля противопожарного режима.

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