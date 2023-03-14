Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро вырос на 3 коп.

УрБК, Москва, 13.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 апреля 2023 года. Курс долл. США снизился на 8 коп., до 82,09 руб., евро вырос на 3 коп., до 89,75 руб.