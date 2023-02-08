Специалисты ММК поделились опытом в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске

УрБК, Магнитогорск, 12.04.2023. На межрегиональном форуме «Арктическая неделя туризма», который проходит в эти дни в Норильске, ММК представил свой опыт в сфере промышленного туризма. О наработках металлургического предприятия коллегам рассказала специалист дирекции по стратегии и развитию комбината Марина Корнева, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
Стоит отметить, что ММК на сегодняшний день является признанным авторитетом в области организации практик промышленного гостеприимства. Достижения компании в этой сфере были оценены не только туристами, побывавшими на производственной площадке комбината, но и профессиональным сообществом.
Так, в 2022 году ММК посетило рекордное число промышленных туристов — 11 тыс. 320 человек. Также в 2022 году начал работу первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма, созданный ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Челябинской области. Центр готовит специализированных гидов-экскурсоводов и является площадкой по обмену профессиональным опытом.
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