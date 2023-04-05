В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 4%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области за неделю c 3 по 9 апреля зафиксировано 23 тыс. 019 случаев ОРВИ. Это на 3,9% выше показателя прошлой недели и соответствует среднемноголетнему уровню, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 10 тыс. 502 случая заражения ОРВИ. Это соответствует уровню прошлой недели и на 3,8% ниже средних многолетних значений. Отмечается, что 58% из числа заболевших составляют дети.

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