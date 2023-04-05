УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 4%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области за неделю c 3 по 9 апреля зафиксировано 23 тыс. 019 случаев ОРВИ. Это на 3,9% выше показателя прошлой недели и соответствует среднемноголетнему уровню, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 10 тыс. 502 случая заражения ОРВИ. Это соответствует уровню прошлой недели и на 3,8% ниже средних многолетних значений.

Отмечается, что 58% из числа заболевших составляют дети.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.04.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области за неделю c 27 марта по 2 апреля зафиксировано 22 тыс. 222 ...

28.03.2023 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 11%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области за неделю с 20 по 26 марта зафиксировано 25 тыс. 327 случаев ...

20.03.2023 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ стала на 7,6% ниже среднего многолетнего уровня

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области за неделю с 13 по 19 марта зафиксировано 28 тыс. 457 случаев ...

14.03.2023 В Свердловской области за неделю на 20,5% снизилось число новых случаев заражения ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 марта зафиксировано 26 тыс. 116 случаев ...

25.05.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 12,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. В Свердловской области за неделю с 16 по 22 мая зарегистрировано 16 тыс. 638 случаев ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18