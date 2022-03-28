В Свердловской области за неделю на 20,5% снизилось число новых случаев заражения ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Свердловской области за неделю с 6 по 12 марта зафиксировано 26 тыс. 116 случаев ОРВИ. Это ниже показателя прошлой недели на 20,5% и соответствует среднемноголетнему уровню, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 11 тыс. 645 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 16,1%, а также ниже средних многолетних значений на 6,2%. Сообщается, что 55% из числа заболевших составляют дети.
Неблагополучными по заболеваемости являются территории Богдановича, ЗАТО Свободный и Тугулыма.
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