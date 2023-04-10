ЕВРАЗ КГОК вложил порядка 3 млн рублей в создание цифровой платформы для автоматической диспетчеризации

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. ЕВРАЗ КГОК вложил порядка 3 млн руб. в реализацию проекта цифровизации транспорта. Заказ автомобиля и локомотивов для производственных нужд теперь производится в мобильном телефоне. Проект позволил заменить диспетчеров на цифровые платформы, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
На данный момент система автоматической диспетчеризации распространяется на 13 грузовых и 20 легковых автомобилей, а также четыре тепловоза. В планах предприятия — расширить парк задействованной техники.
Теперь для выполнения производственных задач на территории комбината работники подразделений заказывают транспорт виртуальному чат-боту. Цифровая платформа фиксирует, куда и какой транспорт будет подан, время использования техники, контактные данные водителя или машиниста. На служебный смартфон экипажа заказываемого транспорта автоматически поступают данные о маршруте следования и характере работ.
«Предприятия ЕВРАЗа на Урале продолжают внедрять цифровые проекты. Их реализация на базе ЕВРАЗ КГОК позволила повысить производительность подразделений: оптимизировать время оформления заявки, снизить простои техники и свести к минимуму участие человека в диспетчеризации», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Программное обеспечение для нового проекта разработали специалисты дирекции по информационной деятельности ЕВРАЗа. На первом этапе цифровой продукт был внедрен на легковом и грузовом транспорте, затем — на маневровых тепловозах и локомотивах.
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