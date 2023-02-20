В Екатеринбурге в этом году будут модернизированы четыре железнодорожные станции

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге в текущем году совместными усилиями муниципалитета и ОАО «РЖД» будет модернизированы четыре железнодорожные станции. Этапы реализации данного проекта, а также планы на следующий год обсудили сегодня глава города Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, в текущем году запланирована очистка от самовольных свалок и приведение в порядок железнодорожных коридоров, соединяющих вокзал со станциями Шувакиш, Аппаратная, Кольцово и Керамик. Благоустройству подлежит территория около остановочного пункта «ВИЗ», также будет модернизирована станция «Аппаратная», реконструированы платформы остановки «Компрессорный завод» и построена пассажирская платформа на станции «Синие камни».



На 2024 год запланирована модернизация остановочных пунктов «Ботаническая», «Керамик», «Вторчермет».



Напомним, что модернизация городских станций стала частью масштабного проекта «Наземное метро», в рамках которого планируется запуск регулярного движения электропоездов «Ласточка» по Екатеринбургскому центральному пассажирскому кольцу и связь его со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой, Сысертью, Первоуральском, Ревдой и Арамилью.