Работники «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли кражу электричества в Орджоникидзевском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Сотрудники службы безопасности компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» воспрепятствовали хищению электроэнергии трансформаторной будки на улице Ильича в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В ходе проведения рейда было установлено, что к опоре воздушной линии электропередачи, вблизи трансформаторной подстанции на улице Ильича, был прикреплен провод. Таким образом предприниматель незаконно получал электроснабжение для своего торгового павильона.



Нарушитель будет обязан возместить ущерб за похищенную электроэнергию и заплатить штраф около 200 тыс. руб. Также владельца торговой точки привлекут к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ.



Заместитель директора по безопасности компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Щетинин отметил, что сотрудники предприятия ведут системную работу по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. Цель подобных рейдов — оперативно выявить и пресечь противоправные действия недобросовестных потребителей.



«Хотел бы подчеркнуть, что несанкционированное подключение к электросетям запрещено. Это грозит нарушителям крупными финансовыми взысканиями, а также административной и уголовной ответственностью», — сказал Константин Щетинин.



Напомним, что в 2022 году по результатам проверок составлены акты на сумму более 92 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2021 году. В текущем году проверки и рейды будут продолжаться.