Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 11.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2023 года. Курс долл. США на снизился 65,47 коп., до 81,74 руб., евро — на 1,11 руб., до 89,17 руб.