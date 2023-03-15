Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 11.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2023 года. Курс долл. США на снизился 65,47 коп., до 81,74 руб., евро — на 1,11 руб., до 89,17 руб.
УрБК, Москва, 15.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 марта 2023 года. Курс долл. ...03.03.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2023 года. Курс долл. ...22.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 18 коп.
УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 февраля 2023 года. Курс долл. ...21.02.2023 Официальный курс доллара США снизился на 71 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...