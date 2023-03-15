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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 11.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2023 года. Курс долл. США на снизился 65,47 коп., до 81,74 руб., евро — на 1,11 руб., до 89,17 руб.

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