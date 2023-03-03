В Екатеринбурге «Дом М. И. Маева» продали за 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге за 6 млн 028 тыс. руб. на торгах был продан «Дом М. И. Маева» (ул. Тургенева, 20). Старинный особняк, где раньше располагался «Коляда-театр», выкупило ООО «ВК Плюс», следует из данных Фонда имущества Свердловской области.
Напомним, что здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На торгах исторический объект был реализован по стартовой цене аукциона. Ранее «Дом М. И. Маева» уже пытались продать за 6 млн 415 тыс. руб., а год назад — за 11,1 млн руб.
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