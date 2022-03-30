В Екатеринбурге вновь выставили на торги «Дом М. И. Маева»

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Екатеринбурге вновь выставили на торги «Дом М. И. Маева» (ул. Тургенева, 20). Здание признано объектом культурного наследия регионального значения и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Также здесь раньше располагался «Коляда-театр».



Стартовая цена аукциона — 6 млн 028 тыс. руб. Шаг — 301,4 тыс. руб. Задаток составляет 3 млн 014 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля в будние дни по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 111. Сама процедура состоится там же 10 апреля в 10 часов.



Уточним, что это не первая попытка продать здание. В конце 2021 года оно было выставлено на аукцион со стартовой ценой в 6 млн 415 тыс. руб. А в 2020 — с ценником в 11,1 млн руб.