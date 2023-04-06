Официальный курс доллара США вырос на 1,73 руб., евро — на 2,16 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 1,73 руб., до 82,39 руб., евро — на 2,16 руб., до 90,29 руб.