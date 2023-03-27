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В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у доцента РАНХиГС 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В полицию обратилась доцент кафедры РАНХиГС с заявлением о том, что мошенники обманом присвоили ее средства в размере 1 млн 700 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Как стало известно, пострадавшей позвонил лжеработник банка и рассказал, что на нее оформлен кредит порядка 3 млн 800 тыс. руб. Он уточнил, действительно ли она брала заем, и потерпевшая ответила отказом. Затем ей в мессенджере отправили скрин документа о подтверждении места работы мошенника и попросили посодействовать в поимке аферистов. Затем доцент в мобильном приложении банка увидела, что взят кредит на сумму 1 млн 700 тыс. руб. Вскоре ей порекомендовали отправить деньги на «безопасные» счета, что женщина и сделала.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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