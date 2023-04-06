Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 1,17 руб., до 80,67 руб., евро — на 1,03 руб., до 88,12 руб.
УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2023 года. Курс долл. ...05.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,1 руб.
УрБК, Москва, 05.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2023 года. Курс долл. ...04.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...17.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 17.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2023 года. Курс долл. ...