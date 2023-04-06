Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2023 года. Курс долл. США на вырос 1,17 руб., до 80,67 руб., евро — на 1,03 руб., до 88,12 руб.