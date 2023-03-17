В Музее наива в Екатеринбурге 7 апреля пройдет спектакль-перформанс «Бродский. Стансы» от театральной студии «Маски»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Музее наива (входит в состав ЕМИИ) 7 апреля в 18.00 состоится спектакль-перформанс «Бродский. Стансы» от театральной студии «Маски». В постановке будут использованы куклы, созданные уральской художницей Оксаной Анчаровой, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Кукла поэта, который стал главным героем спектакля, была представлена на персональной выставке Оксаны Анчаровой «Самый ласковый ветер в моей голове», которая недавно открылась в Музее наивного искусства. В ходе спектакля актеры студии «Маски» прочитают стихи Иосифа Бродского, связанные с Ленинградом.
«На импровизированной сцене Музея наивного искусства вы увидите ряды домов, набережные, буксир и котов. В спектакле в форме сокровенных дружеских разговоров раскрываются мысли лирического героя о неизбежности смерти, боли одиночества, любви и привязанности к месту», — говорится в анонсе мероприятия на сайте ЕМИИ.
Для просмотра спектакля обязательна предварительная регистрация.
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